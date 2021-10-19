إضراب عام فى هايتى تنديدا بانعدام الأمن بعد تزايد الخطف

جدة - نرمين السيد - خلت شوارع العاصمة الهايتية بور أو برنس، اليوم الاثنين، إثر دعوة إلى الإضراب العام أطلقته عدة جمعيات مهنية للتنديد بانعدام الأمن بعد خطف 16 أمريكيا وكندى السبت الماضى.





وقال ميهو شانجو رئيس جمعية مالكى وسائقى سيارات الأجرة فى هايتى لوكالة فرانس برس "نحن نطلب منذ أشهر المساعدة ونقول إنه ليس لدينا أى أمن فى مواجهة عمليات الخطف، لقد وجهنا دعوة عامة للسكان لتعليق كل الأنشطة". وأضاف النقابى أن "قطاع الطرق يتجاوزون الخطوط: يخطفون ويغتصبون النساء ويقومون بكل ما يحلو لهم.. كفى". كانت المتاجر والمدارس والإدارات مغلقة بالتالى صباح الاثنين فى العاصمة الهايتية، لكن المدارس بقيت مفتوحة فى عدة مدن فى الضواحى بحسب وسائل إعلام محلية.

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