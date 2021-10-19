سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50 بمساحة 128 جيجا وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل

سعر و مواصفات هاتف هونر Honor 50 تقدم شركة هونر إحدى أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية والتي تعمل بانظمة أندرويد وهي هواتف هونر 50 الجديدة والتي يتم البدء في طرحها خلال فترات بسيطة بشكل تدريجي بين الدول العربية ويأتي هذا الإصدار الجديد ليكون اول هاتف للشركة عقب انفصالها رسميًا من شركة هواوي وانتاجها لهذا الهاتف والداعم لمختلف أنظمة جوجل وعملها دون الحاجة لأي إصلاحات داخلية لهذا نقدم لكم اهم تفاصيل ومزايا الهاتف الداخلية إلى جانب تحديد الأسعار المتوقعة للهاتف وتتمثل في كل من الاتي. سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50 يتميز الهاتف بخفة وزنه وجودة المواد والخامات التي تم تصنيعها بها وتعد مصدر ثقه لمختلف عملاء شركة هونر.

تمنح الكاميرا العديد من مزايا الجودة في التصوير وهذه الجودة تعد متوافقة نوعًا ما بأسعار الجهاز وتتضمن الكاميرا خاصية multi video وتمنح هذه الخاصية تجربة جيدة عند البدء في تصوير الvlogs.

كاميرا بدقة 108 ميجا بكسل

يدعم الإصدار الجديد تفعيل وتشخيل خدمات جوجل الرسمية بشكل مباشر.

أنظمة داخلية تجعل الهاتف يقوم بتأدية العمل والشحن السريع للهاتف والبالغ قدرته بنحو 66 وات.

تصميم الجهاز يجعله قادر على العمل بشكل قوي داخل الالعاب الثقيلة والمحملة بداخله ويرجع ذالك لتزويد الهاتف بإحدى المعالجات القوية والتي قد تعلو عن قيمة الهاتف المادية.

شاشة هونر تم تصميمها oled والتي تتواجد بشكل منحني في الأطراف وهذا من خلال دعم التطبيق لنحو مليار لون. أسعار هاتف هونر honor سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50 يتواجد هذا النوع من الهواتف بإصدارين من المتوقع ان تقوم الشركة المنتجة بطرحه داخل الأسواق المصرية وهذا في آخر الأيام من الشهر الحالي والمتوقع ان تكون أسعاره كالتالي النسخة الأولى من الهاتف والتي تأتي بمساحة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت.

مع توفر عدد رامات بمعدل 8 رام داخلي والذي ينتج من قبل الشركة باللون الاخضر او الاسود او الكريستال.

والبالغ سعره بنحو 9500 الف جنية مصري.

النسخة الثانية من هذا الهاتف سوف تكون بمساحة تخزينية تصل إلى 128 جيجا.

ومعدل رامات بنحو 6 رام وتواجد هذا الإصدار بلون واحد وهو الاونر فقط وتبلغ قيمته بالعملة المصرية حوالي 8500 جنية. الوسوم

سعر و مواصفات هاتف هونر Honor 50 تقدم شركة هونر إحدى أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية والتي تعمل بانظمة أندرويد وهي هواتف هونر 50 الجديدة والتي يتم البدء في طرحها خلال فترات بسيطة بشكل تدريجي بين الدول العربية ويأتي هذا الإصدار الجديد ليكون اول هاتف للشركة عقب انفصالها رسميًا من شركة هواوي وانتاجها لهذا الهاتف والداعم لمختلف أنظمة جوجل وعملها دون الحاجة لأي إصلاحات داخلية لهذا نقدم لكم اهم تفاصيل ومزايا الهاتف الداخلية إلى جانب تحديد الأسعار المتوقعة للهاتف وتتمثل في كل من الاتي. سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50 يتميز الهاتف بخفة وزنه وجودة المواد والخامات التي تم تصنيعها بها وتعد مصدر ثقه لمختلف عملاء شركة هونر.

تمنح الكاميرا العديد من مزايا الجودة في التصوير وهذه الجودة تعد متوافقة نوعًا ما بأسعار الجهاز وتتضمن الكاميرا خاصية multi video وتمنح هذه الخاصية تجربة جيدة عند البدء في تصوير الvlogs.

كاميرا بدقة 108 ميجا بكسل

يدعم الإصدار الجديد تفعيل وتشخيل خدمات جوجل الرسمية بشكل مباشر.

أنظمة داخلية تجعل الهاتف يقوم بتأدية العمل والشحن السريع للهاتف والبالغ قدرته بنحو 66 وات.

تصميم الجهاز يجعله قادر على العمل بشكل قوي داخل الالعاب الثقيلة والمحملة بداخله ويرجع ذالك لتزويد الهاتف بإحدى المعالجات القوية والتي قد تعلو عن قيمة الهاتف المادية.

شاشة هونر تم تصميمها oled والتي تتواجد بشكل منحني في الأطراف وهذا من خلال دعم التطبيق لنحو مليار لون. أسعار هاتف هونر honor سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50 يتواجد هذا النوع من الهواتف بإصدارين من المتوقع ان تقوم الشركة المنتجة بطرحه داخل الأسواق المصرية وهذا في آخر الأيام من الشهر الحالي والمتوقع ان تكون أسعاره كالتالي النسخة الأولى من الهاتف والتي تأتي بمساحة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت.

مع توفر عدد رامات بمعدل 8 رام داخلي والذي ينتج من قبل الشركة باللون الاخضر او الاسود او الكريستال.

والبالغ سعره بنحو 9500 الف جنية مصري.

النسخة الثانية من هذا الهاتف سوف تكون بمساحة تخزينية تصل إلى 128 جيجا.

ومعدل رامات بنحو 6 رام وتواجد هذا الإصدار بلون واحد وهو الاونر فقط وتبلغ قيمته بالعملة المصرية حوالي 8500 جنية.

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