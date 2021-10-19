واشنطن: لن نشارك فى محادثات موسكو حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها لن تشارك فى المباحثات حول أفغانستان المقررة، الثلاثاء، فى موسكو والتى ستشارك فيها روسيا والصين وباكستان، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها، لكنها اعتبرت أن المنتدى الذى ستنظّمه روسيا "بناء". وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سيسعدنا أن نشارك فى هذا المنتدى فى المستقبل، لكن لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع". والجمعة أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف عن المحادثات التى ستجرى فى موسكو على مدى أربعة أيام، وقال إنها ترمى إلى "التوصل لموقف مشترك بشأن تغيّر الوضع فى أفغانستان".

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