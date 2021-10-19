بوابة الاستعلام عن الدعم الريفي reef.gov.sa لعام 1443، قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية دعم مالي للفئات التابعة للقطاع الزراعي، من أجل العمل على تحسين المجال الزراعي داخل المملكة العربية السعودية، ولقد حصرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المُتقدمين بهدف الاستحقاق من تلك الدعم، كما أصبح الدعم الريفي من ضمن أساسيات حياة الكثيرون من المزارعين، ولهذا نجد أن موعد صرف الدعم يُثير اهتمام الكثير من المزارعين داخل المملكة، ولهذا خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة إلكترونية “ريف” يمكن للطالبين للدعم الدخول من خلالها لتقديم طلب الحصول على الدعم المالي.

أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية

أن يمتهن المتقدم بالمهن الزراعية مثل ان يكون من صغار الزراع أو من مربي النحل او من مزارعي الورود وكذلك ربات البيوت والأسر المنتجة والعاطلين من المزارعين

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض

يلزم توافر حساب بنكي للمتقدم

أن يوفر جميع الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على دعم ريف.

الدخول الإلكتروني للموقع الرسمي لمنصة ريف

النقر على الخانة الخاصة بالدعم

تعبئة كافة الحقول الفارغة

مع إدخال رقم الحساب البنكي النشط

إدخال رمز التحقق

ثم النقر على كلمة حفظ.

شروط الاستحقاق من دعم ريفخطوات التسجيل للحصول على دعم ريف Reef

ويتم مراجعة كافة الطلبات في غضون ستون يوماً من تاريخ التقدم، وفي حالة استوفاء جميع الشروط يتم الموافقة على طلب الدعم، ويتم صرف الدعم للمستوفين بصورة شهرية، وعلى الغير مقبولين إعادة تقدم الطلب مرة أخرى بعد تقديم صحة الأوراق، ليعود النظر في الطلب مرة اخري.

منصة ريف Reef.gov.sa الإلكترونية

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية المساعدات المالية للعاملين في القطاع الزراعي بهدف تنمية وتطوير البيئة الزراعية داخل المملكة، وأيضاً من أجل الرفع من المستوى المعيشي للعاملين في المجال الزراعي، وكما حددت وزارة البيئة ان صرف الدعم يبدأ من بداية كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف حتى اليوم العاشر من نفس الشهر، ونجد أن دعم ريف وفر خدمة العملاء للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، وهذا من خلال الرقم الموحد 19930، أو من خلال خدمة الرسائل المباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.