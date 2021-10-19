ما هي عقوبات نظام العمل الجديدة في السعودية 1443 الخاصة بالمنصات الالكترونية و قيمة غرامة المخالف لها

ما هي عقوبات نظام العمل الجديدة في السعودية 1443 شهدت الأيام الأخيرة اعلان رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يتضمن تحديد بعض العقوبات الخاصة بالعمل الجديدة 1443، وهي العقوبات التي جاءت مشمولة بالكثير من الغرامات المالية التي وصلت إلى 20 ألف ريال سعودي تقريبا، وهي الع وبات التي جاءت بهدف الالتزام بالضوابط الخاصة بالعمل وعدم الانحراف عنها، حيث تحدد هذه العقوبات بعض المخالفات التي يرتكبها الأشخاص تبعا لعقوبات العمل الجديدة في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أهم ما جاء في عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443 والتي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443

تم صدور قرار جديد يتضمن إضافة بعض العقوبات الخاصة بالعمل الجديدة والتي بلغ سعرها حوالي أربعة عقوبات، والتي جاءت بهدف تنظيم العمل في السعودية ووضع القواعد، وجاءت أهم هذه العقوبات على النحو التالي.

عقوبة اتاحت المنصات الالكترونية عملية مشاركة العامل الغير سعودي بها عبر المنصة بشكل مباشر، حيث تتمثل العقوبة جراء هذا الفعل في غرامة مالية 20.000 ريال سعودي، وتكون هذه القيمة قابلة للزيادة في حين مشاركة أكثر من عامل. في حالة مخالفة المنصات الالكترونية السعودية للتعليمات التي تنص عليها الوزارة رسميا، وفي هذه الحالة يتم فرض عقوبة وغرامة مالية 10000 ريال سعودي. انه في حالة هذ التزام المنصات الالكترونية والمنشآت في مشاركة البيانات الصحيحة مع الوزارة، حيث يتم تحديد غرامة مالية في هذه المخالفة تصل إلى 50000 ريال سعودي. في حالة قيام المنصات الالكترونية وكذلك المنشآت بيانات غير صحيحة مع الوزارة، في هذه الحالة يتم فرض غرامة تصل إلى 50000 ريال سعودي كما يمكن أن تزيد عن ذلك أيضا.

تفاصيل المادة 77 من قانون العمل في السعودية

تنص المادة 77 من قانون العمل السعودي 1443 والتي أثارت الجدل على حق العامل في الحصول على تعويض في حال قيام صاحب العمل بفصله من العمل رسميا، وفي حالة عدم وجود التعويض في العقد يتم ما يلي.