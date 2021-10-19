لغة الأرقام تُجيب.. من يحسم قمة "النصر والهلال" بأبطال آسيا؟

ساعات تفصلنا عن انطلاق مباراة "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة "2021-2022" وسط ترقب لمواجهة مثيرة بين الفريقين السعوديين على المستوى القاري.

وتنطلق أحداث مواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال والنصر مساء الثلاثاء الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري على أرضية ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية "الرياض".

موقعة سعودية بنكهة أسيوية

وكان الهلال قد تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تخطى عقبة برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير "فيصل بن فهد" ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر بلغ فريق النصر الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بفضل فوزه الكبير أمام الوحدة الإماراتي بخماسية لهدف على ملعب "مرسول بارك".

تاريخ المواجهات

وبشأن المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر التقى كلا الفريقين من قبل في 168 مباراة بجميع المسابقات، تغلب "الزعيم" في 66 لقاء مقابل 59 فوز لصالح "العالمي" فيما حسم التعادل نتيجة 43 مواجهين العملاقين السعوديين.

وتعد مواجهة ملعب "مرسول بارك" هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي ومن ثم تجريد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية من لقبه القاري.

ويبقى ماجد عبد الله أسطورة النصر هدفًا تاريخيًا لديربي "الزعيم والعالمي" برصيد 21 هدف، بينما يعد سامي الجابر، أسطورة الهلال أكثر لاعبي الموج الأزرق تسجيلا في شباك النصر برصيد 10 أهداف.

مباراة الموسم

من جانبه يعلق الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" على مواجهة النصر والهلال المرتقبة بالقول: "أعتقد أنها مباراة الموسم، لأول مرة يتقابل الفريقان في البطولة الأسيوية، الهلال حصل على لقب "2019" ومنذ ذلك الوقت أصبحت البطولة الآسيوية هدفا لكل الأندية السعودية، ومنها فريق النصر الذي حرص مسؤولوه على تدعيم الفريق بصفقات مميزة من أجل هذا اللقب".

ويتابع الأحمدي: "حاليا الهلال والنصر أفضل فريقين في آسيا، وهذا واضح من خلال مباريات الفريقين في النسخة الجارية حيث تجاوز الفريقان جميع الأدوار وصولا إلى نصف النهائي بسهولة".

المواجهات التاريخية

ويستطرد عاطف الأحمدي حديثه عن المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر معلقًا: "التاريخ يحفظ للهلال رجوح كفته على حساب النصر، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على نتيجة المواجهة المرتقبة، الأمور كلها تغيرت ومباراة نصف نهائي البطولة لها حسابات مختلفة، بدليل أن جماهير الهلال كانت لا تتمنى فوز النصر على الوحدة الإماراتي والعكس صحيح، وهذا بسبب عدم قابلية جماهير الفريقين لفكرة خروج النصر أو الهلال من هذه البطولة على يد بعضهما البعض".

نجاح منظومة كرة القدم السعودية

وعن وصول فريقين سعوديين إلى دور نصف نهائي البطولة القارية يعلق الإعلامي السعودي: "هذا الأمر يدل على نجاح منظومة كرة القدم في المملكة العربية السعودية والتطوير الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة، فوصول النصر والهلال لهذا الدور يعد نتاج عمل الحكومة في تطوير منظومة كرة القدم السعودية".

فرص الفريقين

وبشأن حظوظ الفريقين يسترسل الأحمدي: "مباراة الديربي بين الهلال والنصر دائما ما يكون لها طابعا خاصا، الفريقين بهما عناصر تفوق تجعل الثقل الفني للفريقين متساوٍ، أعتقد أن الهلال يعتمد على مجموعة لاعبين متجانسة من اللاعبين المحليين والأجانب، بعكس النصر الذي دعم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة منذ بداية الموسم".

ويستكمل: "عنصر الخبرة سيميز الهلال خلال مواجهة"الديربي"، من خلال سابق مشاركاته في البطولة فهو بطل نسخة "2019" وبشكل عام التوقعات لهذه المباراة صعبة للغاية".

بطل النسخة الجديدة

وينهي الأحمدي السعودي حديثه موضحًا توقعاته لبطل النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال آسيا: "أعتقد أن الفريق الفائز من مواجهة الهلال والنصر سيكون بطلا لدوري أبطال آسيا، ونظام فصل الشرق عن الغرب في الاتحاد الآسيوي حرمنا من مشاهدة الفريقين في المباراة النهائية".