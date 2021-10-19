استقالة مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان.. وتعيين نائبه خلفا له

جدة - نرمين السيد - وأصدر بلينكن، مساء الاثنين، بيانًا أكد فيه، أن زلماى خليل زاد ترك منصبه، معبرًا عن شكره لقضائه "عقودا من الخدمة للشعب الأمريكى".
وقال بلينكن إن توم ويست، نائب المبعوث المستقيل، والذى كان سابقًا ضمن فريق الأمن القومى إبان فترة تولى جو بايدن مهام نائب الرئيس فى إدارة باراك أوباما، سيتم تعيينه مبعوثا جديدا للولايات المتحدة إلى أفغانستان.
وتولى خليل زاد منصب المبعوث الخاص منذ فترة ولاية الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، وقاد المفاوضات مع حركة "طالبان" فى قطر والتى توصلت إلى اتفاق سلام بين الطرفين نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فى غضون العام 2021.
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