جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان بثه البيت الأبيض، قال بايدن، إن الجنرال باول، الذى وصفه بالصديق الوطنى، "كان قد تولى مناصب عسكرية رفيعة، وقدم المشورة لأربعة رؤساء بـ الولايات المتحدة، كما جسد مثلا أعلى كمحارب وكدبلوماسي"، معربا عن بالغ حزنه لوفاته.
وأضاف أنه أمر بتنكيس الأعلام فى البيت الأبيض وجميع المنشآت العامة والمواقع العسكرية وفى أنحاء الولايات المتحدة حتى غروب يوم 22 أكتوبر 2021 احتراما للجنرال باول وخدمته للبلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة كولن باول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.