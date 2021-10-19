بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة كولن باول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان بثه البيت الأبيض، قال بايدن، إن الجنرال باول، الذى وصفه بالصديق الوطنى، "كان قد تولى مناصب عسكرية رفيعة، وقدم المشورة لأربعة رؤساء بـ الولايات المتحدة، كما جسد مثلا أعلى كمحارب وكدبلوماسي"، معربا عن بالغ حزنه لوفاته.

وأضاف أنه أمر بتنكيس الأعلام فى البيت الأبيض وجميع المنشآت العامة والمواقع العسكرية وفى أنحاء الولايات المتحدة حتى غروب يوم 22 أكتوبر 2021 احتراما للجنرال باول وخدمته للبلاد.