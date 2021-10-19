ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، ذكر بيان تم إرساله المحكمة الفيدرالية بواشنطن، أن دعوى ترامب مرفوعة ضد لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول، ورئيسها بينى تومبسون، وكذلك إدارة الأرشيف الوطنى الأمريكى مع مديرها ديفيد فيرييرو.

وكان الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن قد رفض التدخل فى قضية اقتحام الكابيتول، لإخفاء الوثائق المتعلقة بعمل البيت الأبيض فى يوم الذى حدثت فيه الواقعة، بعد مطالبة دونالد ترامب إدارة الأرشيف بعدم كشف هذه الوثائق، فيما قرر تقديم الوثائق لـ لجنة الكونجرس.