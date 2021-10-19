أحصل على سيولة نقدية حتي 5 مليون ريال بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة

أحصل على سيولة نقدية حتي 5 مليون ريال ، تمويل نقدى فورى بسيولة فورية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، يعتبر من ضمن العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 5 مليون ريال سعودي ، كما توفر الشركة هذا التمويل بشروط ومتطلبات بسيطة ، حيث توفر الشركة هذا التمويل لقطاع الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية.

أهم مزايا برنامج تمويل الشركات والمؤسسات من الشركة السعودية للتمويل

برنامج تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية ، أحد البرامج التمويلية الميسرة المتاحة لدى الشركة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ نقدية فورية، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 5 مليون ريال سعودي ، كما توفر الشركة من خلال هذا التمويل العديد من الإمتيازات للشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذه المقالة سوف نستعرض تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

برنامج تمويلي نقدى مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يمكن أن يحصل طالب التمويل من خلال هذا البرنامج علي مبالغ تمويلية كبيرة ، والتي تصل قيمتها حتي 5 مليون ريال سعودي. تمويل الشركة السعودية للتمويل يمكن أن يصل حتي 2 مليون ريال سعودي ، وذلك بهدف تمويل أساطيل السيارات في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة السعودية للتمويل من خلال برنامج تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، مبالغ مالية تصل إلى مليون ريال سعودي ، وذلك بهدف تمويل المعدات بالمملكة. أما تمويل البضائع من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن يصل قيمته حتي 250 ألف ريال سعودي. توفر الشركة المنتجات التمويلية المتاحة لديها بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة. موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل. إجراءات سريعة وسهلة لإنهاء طلب الحصول على تمويل قطاع الأعمال من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يمكن التقديم على طلب تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الشركة السعودية للتمويل ، من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم كشف حساب بنكي ، لأخر 12 شهر.

إرفاق الطلب بصورة من السجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة في المملكة العربية السعودية.

يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل الشركات والمؤسسات من الشركة السعودية للتمويل ، تقديم قوائم مالية مدققة ، وذلك لأخر ثلاثة سنوات ، في حالة إذا كان مبلغ التمويل أكبر من 500 ألف ريال سعودي.

يجب تعبئة طلب التمويل من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة السعودية للتمويل علي الإنترنت.

رابط التقديم على الطلب والمستندات الأساسية المطلوبة