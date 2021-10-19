قرضك بدون ضمان وبدون تحويل الراتب وبمبالغ مالية تخدم كافة متطلباتك

قرض بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، عرض تمويلي بمبالغ مالية تخدم كافة متطلباتك المالية والشرائية ، وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، تمويل شخصي يبحث هدعنه الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، وقد جاءت الشركة السعودية للتمويل كواحدة من أوائل الشركات التي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي والمواطنين لمنتجات تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة ، وبمبالغ مالية كبيرة.

قرضك بدون ضامن وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

قرض سريع وفورى بدون أي ضمانات وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر ضمن مجموعة من عروض التمويل الشخصي الذي تقدمه الشركة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك بمبالغ مالية كبيرة ، وتسهيلات عديدة في السداد، وذلك بما يتماشى مع الراتب الشهري للعميل ، وقد وفرت الشركة السعودية للتمويل العديد من المزايا للعملاء ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك المزايا التي توفرها الشركة المواطنين عند طلب قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب.

قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم عرض القرض الشخصي الميسر ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. لا يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل الراتب الشهري له ، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، يمكنهم الاستفادة من قرض الشركة السعودية بأقل راتب شهري. تقدم الشركة السعودية للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج ، مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب بالمملكة يمكنه الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. قرض الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل نسبة الاستقطاع حتي 60%. أتاحت الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ القرض ، في أى وقت .

كيفية التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب

يمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال زيارة فرع الشركة المتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب