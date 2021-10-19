كورونا يواصل وجيعة المكسيك.. 96 حالة وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الوفيات 284 ألفًا و477 حالة، فيما تخطت حصيلة الوفيات 3.76 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.
وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.
فيما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
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