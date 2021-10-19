جيفري فيلتمان يتوجه للخرطوم لبحث سبل حل الأزمة في السودان

يزور المبعوث الأميركي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الخرطوم هذا الأسبوع وفقا لما كشفه موقع إكسيوس، وذلك في غمرة الأزمة السياسية التي تعصف بالسودان والتي وصفها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأنها الأسوأ والأكثر خطورة على المرحلة الانتقالية.

فيلمتان سيصل إلى الخرطوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع في زيارة هي الثانية خلال ثلاثة أسابيع، وقد سبق وأن أجرى اتصالات مع القيادات السودانية للتشديد على أهمية الالتزام بالعملية الانتقالية.

من جانبها رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على خبر زيارة فيلتمان.

يشار إلى أن إدارة بايدن سبق وعبرت أكثر من مرة عن دعمها للحكومة السودانية، عبر تصريحات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الذي حذر أولئك الذين يحاولون تخريب العملية الانتقالية في السودان.