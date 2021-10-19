العالم يئن من كورونا.. كوفيد يحصد أرواح 5 ملايين والإصابات 241 مليونا

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة أكثر من 241.09 ‬مليون شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى 5 ملايين و111 ألفًا و716 حالة.





ووفقًا للوكالة التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ كورونا فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019. يشار إلى أن الولايات المتحدة تأتى فى مقدمة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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