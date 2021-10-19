النصر والهلال اليوم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموعد والقنوات الناقلة

النصر والهلال، اليوم ينتظر جماهير الكرة السعودية والعربية والأسيوية قمة كروية نارية تجمع بين فريقين من أفضل فرق الدوري السعودي حيث يلتقي فريق النصر مع فريق الهلال في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا حيث يأتي تأهل فريق النصر لهذا الدور من البطولة بعد تحقيقه الفوز بخماسية مقابل هدف واحد على فريق الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من البطولة بينما تأهل فريق الهلال جاء على حساب فريق بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل ليلتقي الفريقان معاً في نصف النهائي في مواجهة سعودية خالصة وكان كل فريق منهم قد خاضا في الدوري السعودي 6 لقاءات فقط بسبب مشاركتهم في البطولة الأسيوية كما يتشارك الفريقان نفس عدد النقاط في جدول الدوري السعودي برصيد 12 نقطة لكل فريق.

النصر والهلال اليوم الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات على استاد مرسول بارك بالرياض وسوف يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة SSC السعودية حيث يسعى كل فريق للفوز والوصول إلى النهائي وقد حقق فريق الهلال لقب البطولة الأسيوية ثلاث مرات من قبل بينما يبحث النصر عن أول ألقابه وذكر المدير الفني للعالمي أن المباراة ستكون صعبة وقوية على الفريقان وأنه واثق من قدرة لاعبي فريقه على اجتياز المباراة وتحقيق الفوز من أجل التأهل للنهائي.

وزير الرياضة السعودية يرصد مكافأة ضخمة للفريق الفائز

أعلن الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في المملكة قد أعلن عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي لكل لاعب من الفريق الفائز في مباراة اليوم بين العالمي والزعيم في دور نصف نهائي البطولة الأسيوية لكرة القدم 2021 كما تمني صاحب السمو التوفيق للفريقين في المباراة التي ستجمع بينهم كما تمني لهم تقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة ومكانة الكرة السعودية.