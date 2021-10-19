قرض شخصي بالراجحي في 30 دقيقة للمواطنين والمقيمين بأطول فترة سداد

قرض شخصي بالراجحي، يقدم مصرف الراجحي في السعودية التمويل الشخصي ( وطني) وإنهاء إجراءات الحصول عليه في ثلاثون دقيقة فقط وهذا إلى جانب التمويلات العديدة المقدمة منه مثل تمويل السيارات وغيرها حيث يقدم لك المصرف جميع الحلول التمويلية المختلفة ومنها التمويل الشخصي في نصف ساعة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق لك أحلامك وذلك من حيث توافر السيولة النقدية التي تحتاج إليها في أي شئ تريد إنجازه ولكن تجد صعوبة في تحقيق هذا الإنجاز بسبب الميزانية الشهرية الخاصة بك فيقدم لك الراجحي تلك الفرصة إلى جانب العديد من المميزات التي يضعها البنك للتمويلات المقدمة منه ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم شروط ومزايا قرض شخصي بالراجحي في 30 دقيقة وخطوات التقديم للحصول عليه.

شروط الحصول على قرض شخصي بالراجحي في 30 دقيقة للمواطنين والمقيمين

يضع مصرف الراجحي عدد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدم سواء من المواطنين والمقيمين وجاءت كالتالي:

لا يقل العمر عن 25 عاماً.

لا يتجاوز عمر الموظف المتقدم عن 60 عاماً ولا يزيد عمر المتقدم المتقاعد عن 70 عاماً وذلك عند سداد آخر قسط.

يجب أن يكون المتقدم لديه عمل في أحد الجهات المعتمدة من البنك.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطن الموظف عن ألفين ريال سعودي والمتقاعدين عن 1900 ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدنى لدخل المقيم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. متاح للمواطنين والمقيمين. سهولة وسرعة الإجراءات. أقساط شهرية ميسرة. فترة سداد طويلة تمتد حتي خمس سنوات. عند الحصول على التمويل للاستفادة منه في تجارة السلع يوفر لك التمويل الوطني الحماية من تقلب الأسعار.

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والإقامة للمقيمين.

نموذج طلب الحصول على التمويل.

خطاب تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل.

أهم المميزات الخاصة بالتمويلالمستندات المطلوبة للحصول على التمويلكيفية التقديم للحصول على التمويل

بعد التعرف على أهم الشروط والمميزات التي يضعها مصرف الراجحي للحصول على التمويل وعند اكتمال الشروط والمعايير يمكنك التقديم عليه من خلال تطبيق الراجحي موبيل أو الاتصال على رقم 8001241222 أو من خلال زيارة أقرب فرع لك كما يوفر البنك حاسبة التمويل الشخصي إذا كنت ترغب في استخدامها فكل ما عليك هو الدخول لموقع البنك للتمويل الشخصي وطني وفي أسفل الصفحة ستجد الحاسبة قم بإدخال البيانات المطلوبة ومنها الجنسية والقطاع الوظيفي والراتب الشهري ومدة التمويل ثم قم بالضغط على حساب.