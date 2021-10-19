مقتل 11 وإصابة العشرات جراء حوادث إطلاق النار فى أمريكا خلال يومين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "Gun Violence Archive" أصيب 28 آخرون بجروح، فضلا عن أن حوادث إطلاق نار من سيارات فى شوارع المدن الأمريكية، أودت بحياة نحو 20 شخصا.

وشهدت ولايات تينيسى وتكساس وكارولينا الشمالية حوادث إطلاق النار فى الحانات، كما وقعت فى شيكاغو وواشنطن وجزيرة مانهاتن بوسط نيويورك، حوادث إطلاق النار من السيارات.

كما تم تسجيل حالات إطلاق نار فى مواقف للسيارات وقرب محلات تجارية ومحطات التزود بالوقود، أسفرت عن إصابات عديدة أيضا.