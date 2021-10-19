البرازيل تسجل ‭183‬ وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 7446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 183 وفاة.

وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 21 مليونا و651910 إصابات منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 603465 وفقا لبيانات وزارة الصحة في ثالث أكثر دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين والثانية من حيث عدد الوفيات.

ومع تزايد وتيرة حملة التطعيم، تناقص متوسط الوفيات بكوفيد إلى 380 حالة وفاة يوميا مقارنة بنحو ثلاثة آلاف في اليوم في ذروة الجائحة.