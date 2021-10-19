مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تضيف سنغافوره لقائمة الدول الأشد خطورة

جدة - نرمين السيد - وبعد أن كانت المدينة المتطورة فى درجة الخطورة المرتفعة فى المركز الثالث، تراجعت إلى المركز الرابع والذى يشمل الدول شديدة الخطورة بالنسبة للأمريكيين. يأتى هذا القرار - وفقا لما ذكرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية - فى أعقاب ما أعلنته سنغافوره مؤخرا بالقيام بمزيد من تخفيف القيود وإضافة ثمانى دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة لبرنامجها الخاص بتحصين المسافرين، حيث يمكن للقادمين من الدول المدرجة ضمن هذا البرنامج من المحصنين ضد فيروس كورونا أن يتم السماح لهم بدخول سنغافوره دون أن يلتزموا بفترة العزل المنزلى.

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