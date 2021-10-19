واشنطن تدين التجربة الصاروخية لبيونج يانج: تزعزع الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقى من حول مدينة سينبو الساحلية.

جاء ذلك بعدما قالت هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الشمالية فى بيان لها، إنها أطلقت قذيفة مجهولة فى البحر شرقى شبه الجزيرة الكورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.