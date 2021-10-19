اليابان تعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - نددت السلطات اليابانية، بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالسيتية، مؤكدة أن استمرار بيونج يانج فى إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولى، بما فى ذلك اليابان.





قال وزير الدفاع اليابانى، نوبو كيشى، اليوم الثلاثاء، "منذ مايو 2019، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية متكررة. والهدف بوضوح هو تحسين تكنولوجيا الصواريخ لديها"، حسبما نقلت "سبوتنيك".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقى من حول مدينة سينبو الساحلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.