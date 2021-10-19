استقالة المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان زلماي خليل زاده

جدة - نرمين السيد - استقال مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماى خليل زاده، من منصبه مساء أمس الإثنين، بعدما فشلت الجهود الدبلوماسية التى بذلها على مدى أشهر عديدة لمنع حركة طالبان من الاستيلاء على السلطة، فى بلده الأم.





وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، فى بيان، إن نائب المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان توماس ويست، الذى كان مستشاراً للبيت الأبيض، حين كان الرئيس جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، سيخلف زلماى خليل زاده فى منصبه. يذكر أن خليل زاده دبلوماسى مخضرم وُلد منذ 70 عاماً فى أفغانستان، وتقلد مناصب رفيعة فى عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، عندما تم تعيينه سفيراً للولايات المتّحدة في كابول، ثم في بغداد، ثم في الأمم المتحدة. وينحدر خليل زاد من مزار الشريف فى شمال أفغانستان ويجيد الباشتو، والدارى، وهما اللغتان الرئيسيتان فى بلده الأم.

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