روسيا ترسل مساعدات غذائية إلى الضفة الغربية

أرسلت روسيا 17 طنا من المساعدات الغذائية عبر برنامج الأغذية العالمي لتجمع "بدوي ام الخير" بجنوب الخليل في الضفة الغربية. ويستفيد من المساعدات اليوم 87 عائلة، وتضم المساعدات مواد غذائية من طحين وزيت وغيرها. وبلغت قيمة المساعدات الروسيه للفلسطينين عبر برنامج الأغذية العالمي 5 مليون دولارما بين العام 2019 و 2020، واستفاد منها نحو 72 ألف فلسطيني من هذه

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