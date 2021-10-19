ماكرون يسعى للإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "لو فيجارو"، أوضحت الصحيفة أن الارتفاع الشديد فى أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا، وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلى على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كان لهما أثر كبير فى اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، امتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.
وكان ماكرون قد تعهد فى بداية توليه الرئاسة فوجئ بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية فى إنتاج الطاقة إلى 50% من 75% بحلول عام 2035، لكن أزمة أسعار الطاقة تغير الأجواء فى باريس.
ووفقًا لصحفية "لو فيجارو"، نشر مسؤول حكومي كبير لم تسمه قائلاً: "أزمة الطاقة توضح أننا على حق فى اختيارنا الطاقة النووية فى مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة".
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