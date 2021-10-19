أمين عام الجامعة العربية يتوجه إلى تونس وليبيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن الأمين العام سيشارك فى افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده فى تونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد"، وهو المهرجان الذى ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط سيشارك - كذلك - فى عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان أبرزها الجلسة الختامية لمؤتمر الإعلام العربى الذى يناقش أبرز القضايا والتحديات الماثلة حالياً أمام الإعلام العربى، وافتتاح معرض "الأسبو" للإذاعة والتليفزيون وسوق البرامج الذى سيقوم بعرض أحدث الانتاجات السمعية والبصرية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

ولفت إلى أنه، على هامش أعمال المهرجان، سيقوم أمين الجامعة العربية بافتتاح الفندق المملوك لاتحاد إذاعات الدول العربية والذى سيسهم فى دعم إمكانيات الاتحاد فى تطوير العمل الإعلامى العربى.

ومن المقرر أن يلتقى الأمين العام خلال الزيارة مع الرئيس قيس سعيد رئيس تونس، ونجلاء بودن رئيسة الوزراء.

وينتظر خلال ذات الزيارة، قيام الأمين العام بافتتاح أعمال المنتدى العربى للأمن السيبرانى الذى تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى إطلاق النسخة الأولى من الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبرانى التى أعدتها المنظمة بالتعاون مع شركائها.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط سيتوجه إلى ليبيا فى 21 أكتوبر؛ للمشاركة فى اجتماع وزارى هو الأول الذى تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا، والذى دعت إليه الحكومة الليبية صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية فى توقيتاتها المستهدفة.