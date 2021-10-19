نائبة بايدن تنعى كولن باول: كرس حياته للدفاع عن أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"كان الوزير كولن باول أمريكياً لا يصدق، مفكر مستقل وكاسر للحواجز، كرس حياته للدفاع عن أمتنا وأظهر للعالم دائمًا أفضل ما نحن عليه، أتقدم بأحر التعازى لأسرته".

وتوفى وزير الخارجية الأمريكى السابق، كولن باول، أمس الإثنين، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 84 عاما.