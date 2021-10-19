المغرب: ضبط طن ونصف من المخدرات فى ميناء طنجة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة المغربية، اليوم الثلاثاء، ضبط طن و335 كيلوجرامًا من الكوكايين مخبأة فى سفينة للحاويات بميناء طنجة المتوسط.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة المغربية، اليوم الثلاثاء، ضبط طن و335 كيلوجرامًا من الكوكايين مخبأة فى سفينة للحاويات بميناء طنجة المتوسط. وفي بيان لها، أوضحت الشرطة المغربية أن السفينة قادمة من البرازيل، وكانت متوجهة لمينائى أنتويرب فى بلجيكا وبورت بيرى فى المملكة المتحدة البريطانية.

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