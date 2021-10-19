مجددًا.. واشنطن تدعو بيونج يانج إلى حوار غير مشروط

جدة - نرمين السيد - وجه دبلوماسى أمريكى رفيع المستوى دعوة جديدة إلى كوريا الشمالية، أمس الإثنين، للانخراط فى حوار غير مشروط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تضمر أى نوايا عدائية تجاه بيونج يانج رغم تصاعد التوترات بينها وبين واشنطن مؤخرًا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم: "سنواصل المسار الدبلوماسى مع كوريا الشمالية من أجل إحراز خطوات ملموسة تُحسن أمن الولايات المتحدة وحلفائنا".

وجاء تصريح الدبلوماسى الأمريكى فى أعقاب لقائه نظيره الكورى الجنوبى نوه كيو-دوك، عشية اجتماع ثلاثى سيجمعهما، اليوم الثلاثاء، مع الدبلوماسى اليابانى رفيع المستوى تاكيهيرو فوناكوشى.

وأضاف سونغ كيم فى تصريحات للصحفيين: "ليست لدينا أى نية عدائية تجاه كوريا الشمالية ونأمل أن نلتقيهم بدون شروط"، مشددًا على أن الحلفاء يتحملون "مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى"، فى إشارة إلى العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية، والتى يحاول زعيمها كيم جونغ-أون رفعها عن بلاده.

وتخضع بيونج يانج لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووى والبالستى اللذين سجلا تقدمًا كبيرًا فى عهد كيم.