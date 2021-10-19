تركيا.. حملة اعتقالات جديدة تطال 158 شخصا بينهم جنود يشتبه في صلتهم...

أمر الادعاء العام في تركيا، باعتقال 158 مشتبها فيه، بينهم 33 جنديا في الخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

يأتي التحقيق، الذي شمل 41 إقليما، في إطار حملة بدأت قبل خمس سنوات ضد شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وينفي غولن أي صلة له بالانقلاب الفاشل عام 2016 الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصا.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ أنه أُلقي القبض على 97 شخصا حتى الآن. ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.

واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اتهم في وقت سابق واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي حدث في عام 2016.

وقال صويلو آنذاك إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة غولن، مضيفا أن ”أوروبا كانت متحمسة حيالها“، معيدا التأكيد على وجهة نظر قال إنه يعبر عنها منذ الانقلاب الفاشل.

وأضاف أنه ”من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة انقلاب الـ15 من يوليو“، وأن شبكة غولن ”هي من نفذتها بناء على أوامرها“.

يذكر أن فتح الله غولن، المقيم حاليا في الولايات المتحدة“ كان من حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الماضي، لكن العلاقة بين حكومة حزب العدالة وحركة غولن أصبحت متوترة، وأصبح الانقسام علنيا في سنة 2013، حين ظهرت تهم فساد للمسؤولين في الحكومة التركية ومن بينهم فتح الله غولن، الذي اتهمه أردوغان بالتأثير سلبا على حزب العدالة والتنمية.