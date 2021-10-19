إعرف الآن.. موعد مباراة الهلال السعودي والنصر في أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعرض لكم ثقفني، موعد مباراة الهلال السعودي النصر في دوري أبطال آسيا، حيث يتواجه الفريقين وجها لوجه في اللقاء الكبير، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وذلك لحساب مباراة النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة على أرضية ملعب مرسول بارك، مباراة مثيرة وحامية الوطيس تجمع بين الفريقين في قمة سعودية يسعى فيها كلا الفريقين إلى الصعود إلى الدور النهائي، وفي هذا التقرير نوفر لكم المواعيد وتوقيت المباراة كما نتعرف على القنوات الناقلة لها.

استطاع فريق الهلال السعودي تحقيق الإنتصار بنتيجة كبيرة على حساب فريق برسبوليس، حيث انتهت نتيجة المباراة بثلاثة أهداف دون رد، وبذلك تمكن من التأهل للدور النصف نهائي ويسعى للوصول إلى المباراة النهائية، في المقابل، تمكن فريق الهلال من الفوز بنتيجة مثيرة على حساب فريق الوحدة، حيث انتهت نتيجة اللقاء بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وهكذا خطف بطاقة الصعود لهذا الدور، وسيقاتل في هذه المنافسة لكي يستكمل المشوار إلى النهائي.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة ضد النصر في دوري أبطال آسيا

يواجه فريق النصر نظيره الهلال، اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، في قمة نارية تجمع بين الكبيرين على ملعب مرسول بارك، كلاسيكو كبيرومنافسة مشتعلة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام ومجشعي كلا الفريقين بشكل خاص، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة عند تمام الساعة 8.00 مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي تمام الساعة 9.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والأردن، وعند الساعة 10.00 مساء بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والنصر في دوري أبطال آسيا

اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من مجشعي الفريقين للتعرف على القنوات الناقلة لهذه القمة، حيث أعلنت العديد من القنوات بث المباراة مجانا، ويمكن لكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشات العديد من القنوات التي نوفرها لكم، حيث تذاع عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق المعلق الصوتي فارس عوض والمعلق المميز علي سعيد الكعبي، كما تعرض أيضا عبر شاشة قناة السعودية الرياضية السابعة SSC7 HD وكلف بالتعليق المعلق فهد العتيبي، كما تنقل أيضا على قناة Alrabiaa Sport.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة السعودية الرياضية السابعة SSC7 HD