روسيا: اجتماعات موسكو حول أفغانستان تبحث تشكيل حكومة شاملة

جدة - نرمين السيد - وأكدت موسكو أن وفدا رفيع المستوى من حركة طالبان سيشارك فى الاجتماعات المذكورة والتى تضم 10 دول، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وكانت حركة طالبان سيطرت على السلطة فى أفغانستان، منتصف أغسطس الماضى، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

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