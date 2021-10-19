جدة - نرمين السيد - ووفقا للوكالة الوطنية الرسمية للإعلام فى لبنان، بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب فى قصر الأونيسكو بدعوة من الرئيس نبيه برى، اليوم الثلاثاء، لانتخاب أمينى سر وثلاثة مفوضين، يليها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامى إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية، واقتراح الكوتا النسائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان اللبنانى يقرر إجراء الانتخابات فى نهاية مارس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.