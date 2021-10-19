نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 ظهرت على أبشر للتوظيف jobs.sa

نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 تظهر على بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa لتسهل على المتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتائج وظائف الدفاع المدني 1443 من أي مكان في المملكة العربية السعودية لأن بوابة أبشر للتوظيف jobs.saهى الموقع الرسمي المعتمد للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 لكونها البوابة الرسمية للتوظيف بقطاعات وزارة الداخلية السعودية المختلفة، وبعد ظهور نتائج القبول المبدئي لوظائف وزارة الدفاع تبدأ مرحلة من الاختبارات للتأهيل للوظيفة التى تم القبول بها.

نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443

يرغب المتقدمون على وظائف مديرية الدفاع المدني 1443 معرفة نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 استعدادًا لاستكمال كافة إجراءات التوظيف المطلوبة للمقابلة الشخصية، ومتابعة الاختبارات الطبية واللياقة النفسية والبدنية حتى يتم القبول النهائي في الوظائف المتاحة والمحدد قبولهم فيها.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني

وفر موقع أبشر للتوظيف إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 فهى وظائف وزارة الداخلية بمديرية الدفاع المدني، ولابد من إتباع الخطوات الآتية لمعرفة النتيحة:

تسجيل الدخول على بوابة أبشر للتوظيف.

اختيار إشعار.

كتابة البيانات المطلوبة: (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد للمتقدم، تحديد جنس المتقدم، اختيار الحالة الاجتماعية).

تسجيل رقم هوية الأب.

إضافة رقم الوظيفة.

الضغط على عرض التفاصيل.

يتيح الموقع تفاصيل القبول.

المستندات المطلوبة من المقبولين

أكدت مديرية الدفاع المدني السعودية على المستندات المطلوبة من المقبولين مبدئيًا في وظائف الدفاع المدني 1443 على أن يتم مراعاة الآتي:

طباعة موعد المقابلة الشخصية من أبشر التوظيف. توافر الهوية الوطنية. تقديم صورتين من الهوية الوطنية. شهادة البكالوريوس أو الدبلوم الأصلية. تقديم صورة من السجل الأكاديمي للمتقدم. أصول أو صور الشهادات التدريبية التي حصل على المرشح للوظيفة. 8 صور شخصية 4×6 مكشوفة الرأس ودون ارتداء نظارات. ملف كامل فيه الأوراق المطلوبة. ارتداء الملابس الرياضية وقت الحضور. الالتزام بالمقابلات الشخصية. متابعة الإجراءات الاحترازية والتعليميات المحددة للمقابلة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بنتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 ظهرت على أبشر للتوظيف jobs.sa .. والخطوات السبعة المطلوبة للاستعلام عن النائج عبر موقع أبشر توظيف والمستندات المطلوبة للتعيين.