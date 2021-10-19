متى موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة في تصفيات مونديال كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة هو ما يتساءل الكثيرون من متابعين الرياضة، وخاصةً عشاق كرة القدم حيث اقترب موعد مباراة مصر وأنجولا هو لقاء هام وحاسم في مسيرة المنتخب الإفريقية، حيث حقق منتخب مصر فوز هام على المنتخب الليبي، حيث قد استطاع الفريق المصري تحقيق فوز مستحق ونظيف على الفريق الليبي، وذلك يوم الاثنين الماضي، وقد استطاع الفريق المصري بتصدر مجموعته في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سوف يتم إقامته في قطر العام القادم 2022، وخلال السطور التالية سنتعرف على المزيد من المعلومات حول مباراة مصر وأنجولا القادمة.

سيلتقي الفريق المصري مع نظيره الأنجولي في مباراة هامة وحاسمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك في يوم 11 نوفمبر القادم ، وسوف تقام مباراة مصر وأنجولا الهامة في لواندا عاصمة دولة أنجولا، ويقود منتخب الفراعنة في هذه المباراة البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً.

وقد استطاع الفريق المصري تصدر المجموعة السادسة بمجموع نقاط عشر نقاط، وهذا بعد فوزه على نظيره الليبي، وأتى بعده الفريق الليبي بإجمالي 6 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي الفريق الجابوني بعدد أربع نقاط، وفي المركز الأخير النظير الأنجولي بإجمالي ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف يتم إذاعة المباراة في تغطية حصرية على قنوات بي ان سبورت الفضائية الرياضية، وهي مجموعة القنوات التي تمتلك بث حصري لمباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

التقى الفريقان في من قبل في خمس مباريات منها أربع مباريات رسمية، ومباراة واحدة ودية، وقد شاهدت تلك المباريات تفوق المنتخب المصري على نظيره الأنجولي.

المباراة الأولى بين الفريقين كانت منذ قرابة من ثلاثين عاماً، وذلك في افتتاح مباريات كأس العالم عام 94، وتمت المباراة في استاد المقاولون، وكان حسام حسن صاحب الهدف الوحيد في المباراة.

اللقاء الثاني بين البلدين كان في عام93 وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

في عام 96 كان اللقاء الثالث بين الفريقين والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

وقد المنتخب المصري مع المنتخب الأنجولي في مباراة ودية بالبرتغال عام 2006، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لكلا الفريقين.

كان اللقاء الأخير بين الفريقين عام 2008 في نهائيات الأمم الأفريقية، وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

تاريخ المباريات بين منتخبي مصر وأنجولا

إلى هنا نكون أنهينا مقالنا عن توقيت مباراة مصر وأنجولا القادمة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع كل تمنياتنا بتحقيق الفوز للفريق المصري.