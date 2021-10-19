بعد طلاقه من كارداشيان.. كاني ويست يغير اسمه

وافق القضاء الأميركي رسميا على تغيير اسم المغني المعروف باسم كانييه ويست إلى "يي"، من دون أي اسم شهرة أو اسم ثان.
وأكد ناطق باسم محكمة لوس أنجليس لوكالة "فرانس برس" أن قاضيا في المدينة الواقعة غرب الولايات المتحدة وافق رسميا على تغيير الاسم بناء على الطلب الذي قدمه مغني الراب البالغ 44 عاما نهاية أغسطس "لدوافع شخصية".
وأبدى المغني خلال إنجازه إجراءات الطلاق مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، رغبته في اعتماد اسم "يي"، وهو لقب عُرف به طويلا، في كامل المعاملات الرسمية، مستغنيا تاليا عن اسمه كانييه عمري ويست.
وكان مغني الراب قد أصدر سنة 2018 ألبوما يحمل عنوان "يي".
وخلال الصيف المنصرم، طرح مغني الراب بعد طول انتظار ألبوما مدته ساعتان يتضمن 27 أغنية ويحمل عنوان "دوندا"، وهو اسم والدته التي توفيت سنة 2007.
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