رئيس الوزراء اليونانى: مصر تستطيع القيام بدور محورى فى ملف أمن الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن حرصه على أن تكون اليونان وقبرص ومصر مركزا للطاقة شرقى المتوسط، قائلا إن "مصر تستطيع القيام بدور محورى فى ملف أمن الطاقة فى أوروبا".





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