مقتل 3 فى هجوم مسلح بالنيجر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحليّة فى غرب النيجر، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من شرطتها، وإصابة آخرين بجروح فى هجوم شنّه ليل الأحد-الاثنين مسلّحون على مركز للشرطة قرب الحدود مع بوركينا فاسو.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول فى تيرا، بمنطقة تيلابيرى غرب البلاد عند المثلث الحدودى مع مالى وبوركينا فاسو، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ "هجومًا استهدف ليل الأحد مركز بيتيلكول الحدودى. لقد قُتل شرطيان وأصيب سبعة آخرون بجروح".

ومن جانبه، قال عضو فى وفد رسمى توجه من تيرا إلى مكان الهجوم: "نحن عائدون لتونا من بيتيلكول، حيث تم العثور على جثة شرطى ثالث".

كا أشار مسؤول تيرا، إلى أنه خلال الهجوم تم "إحراق" سيارات يمتلكها مواطنون عاديون و"اختفت أسلحة".