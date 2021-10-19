رابط تذاكر مباراة الهلال والنصر موقع ملعب مرسول بارك وموعد المباراة والقنوات الناقلة

قدم ملعب مرسول بارك تذاكر مباراة الهلال والنصر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، وقام موقع ملعب مرسول بارك بنشر أسعار تذاكر المباراة لجماهير الفريقين من الأفراد والعوائل وذوي الاحتياجات الخاصة، موضح طريقة الدخول لجماهير كل فريق في إطار التنظيم الذي يعمل عليه الملعب لسهولة الدخول والخروج، وقد اهتم المشجعين بالبحث عن رابط حجز تذاكر دربي القارة كما وصوفه رغم ارتفاع قيمة التذكرة، ولكن مجد إقبال كبير على الحضور نظراً لمدى أهمية اللقاء للطرفين المتنافسين.

ملعب مرسول بارك تذاكر الهلال والنصر

أكد ملعب مرسول بارك ان تذاكر الهلال والنصر في نصف دوري أبطال أسيا المقرر أن تقام مساء الثلاثاء، متاحة وبشكر حصري من حلال الموقع الرسمي الخاص به، وأن من يريد حجز تذاكر دربي القارة علية تسجيل الدخول على موقع ملعب مرسول ومن الخدمات البحث عن “تذاكر” ثم إتمام عملية الحجز الإلكترونية والسداد بوسائل الدفع، وكان الفريقين قد تمكنا من التأهل على حساب كلا من الوحدة الإماراتي، وبرسوبوليس الإيراني في ربع النهائي، ويمكن الدخول على الموقع الان من أجل حجز تذاكر مباراة النصر والهلال اليوم بطريقة سهلة.

رابط حجز تذاكر الهلال والنصر

تتم خطوات حجز تذاكر الهلال والنصر كغيرها من الفاعليات مثل موسم الرياض وخدمة موقع مكاني بالخطوات التالية:

الدخول على موقع مرسول بارك (https://www.victoryarena.com/ar).

اختار كملة تذاكر من القائمة العلوية

تجد المتاح حجز تذاكر الهلال والنصر

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أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر

حجز تذاكر ملعب مرسول يارك بعد أن قام بعرض قائمة أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر اليوم في دوري أبطال أسيا بعد أن قام بعمل مدرجات الملعب على شكل أقسام لكل قسم حرف مميز، وخصص مدرجات للأفراد وأخري للعوائل من كل فريق على حدى.

أسعار العوائل من 150 ريال، 86 ريال على حسب المدرج

أسعار تذاكر أفراد 115 ريال، 250 ريال وهكذا على حسب المدرج

قائمة الأسعار بالتفاصيل هي:

موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر والهلال مساء الثلاثاء 19 أكتوبر على ملعب مرسول بارك في الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة منقولة على عدد من القنوات الرياضية الفضائية العربية وهي: