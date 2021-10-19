الإمارات تثمن دعم كوريا الجنوبية لها لاستضافة مؤتمر COP 28

توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بالشكر إلى جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها لطلب الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 عام 2023.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد: "إننا نثمن عاليا موقف الأصدقاء في كوريا الجنوبية، ولدينا قناعة راسخة بأن التعاون والتنسيق هو السبيل الأفضل لتحقيق التقدم نحو الأهداف المنشودة، ويسرنا أن نؤكد دعم دولة الإمارات لرغبة جمهورية كوريا الصديقة لاستضافة مؤتمر COP 33، فالاهتمام باستضافة هذا المؤتمر يجسد الحرص على المساهمة الفاعلة في العمل المناخي الذي تزداد أهميته بالنسبة للمجتمع الدولي".

كما أكد أن دولة الإمارات "تنظر بأهمية كبيرة إلى العمل المناخي، وترى فيه فرصا عملية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع الحد من تداعيات تغير المناخ"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأضاف: "لدينا سجل حافل بالنجاحات والإنجازات في هذا المجال، ونتطلع إلى اختيار الإمارات رسميا لاستضافة مؤتمر COP 28، حيث سنركز على تعزيز الحوار لتحقيق تقدم فعلي وملموس في العمل المناخي لمواكبة الطموحات العالمية في هذا المجال".