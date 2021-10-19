جدة - نرمين السيد - شدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، على الحق فى التنمية وتقرير المصير وفى الحياة، باعتبارها أبسط الحقوق التى يكفلها القانون الدولى لشعوب العالم بلا استثناء، قائلاً إنه "ورغم ذلك، لا يزال الشعب الفلسطينى محرومًا من أبسط حقوقه"، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطينى فى التنمية، بل سلبت حقه فى بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته.





وفى كلمة ألقاها بن يحيى المعلمى أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة، أمس الإثنين، لمناقشة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلى على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أوضح المعلمى أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة التى تمر بها القضية الفلسطينية، وتجاهل إسرائيل ‏للقرارات الدولية، إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطينى، وبناء المستوطنات غير الشرعية، والاستغلال غير الشرعى للموارد الطبيعية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجولان العربى السورى المحتل". كما ناشد المعلمى "مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، والانسحاب الكامل من ‏الأراضى العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربى السورى، والكف عن الاستغلال غير المشروع مواردها الطبيعية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضى العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.