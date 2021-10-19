روسيا: الأمريكان يريدون الغاز ويعارضون «نورد ستريم 2»

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال أوفيرتشوك: "الزملاء الأمريكيون يحثون روسيا على زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، لأنهم مهتمون باستقرار أوروبا. هذا حقهم، ولم لا. يقولون: إذا بعتم المزيد من الغاز لأوروبا، فإنكم سترسلون إشارة واضحة مفادها أنكم لا تستخدمون الغاز سلاحًا، ولكنهم فى الوقت نفسه يعارضون نورد ستريم 2".
وأضاف أوفيرتشوك، الذى زار الولايات المتحدة أخيرًا، أنه حاول إطلاع الأمريكيين على الموقف الروسى من أسباب اهتزاز سوق الغاز فى أوروبا، ووجهة نظرها لـ"نورد ستريم 2"، وقال: "لدينا موقفنا، ولديهم موقفهم. وهذا أمر عادى".
وكان خط الأنابيب تعرض لانتقادات من واشنطن، على مدار سنوات واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التى ترى أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادًا على إمدادات الطاقة الروسية.
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