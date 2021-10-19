نيجيريا: مقتل 24 إرهابيا مسلحا من جماعة بوكو حرام

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الميجر جنرال كريستوفر موسى، قائد فريق مكافحة الإرهابيين، إن الجنود قتلوا 16 عضوًا بوكو حرام، على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مايدفجورى عاصمة ولاية بورنو.
وأضاف موسى، أن القوات النيجيرية صادرت شاحنتين بمدافع رشاشة ودمرت واحدة أثناء الاشتباك.
فيما أشار متحدث باسم الجيش النيجيرى، إلى أن القوات قتلت فى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى غرب إفريقيا، وأن 4 آخرين قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة فى شاحنتهم.
كما أعلن رئيس أركان الجيش النيجيرى، الأسبوع الماضى، موت زعيم تنظيم داعش غرب إفريقيا، أبو مصعب البرناوى، دون أن ذكر المزيد من التفاصيل حول وفاته.
وتكافح قوات الجيش النيجيرى كلاً من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش فى غرب إفريقيا منذ أكثر من 10 سنوات، فى صراع أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.
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