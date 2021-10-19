جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة العدل فى هايتى، ليزت كيتل، اليوم الثلاثاء، أن العصابة التى اختطفت مجموعة من المبشرين الأمريكيين والكنديين طلبت فدية مليون دولار للإفراج عن كل فرد، ما يعادل 17 مليون دولار.





ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلنت كيتل تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى والشرطة الهايتية مع الخاطفين للإفراج عن المبشرين الذين اختطفتهم عصابة "ماوزو 400" فى نهاية الأسبوع الماضى خارج العاصمة بورت أو برنس. وأشارت وزيرة العدل الهايتية إلى أن المفاوضات مع الخاطفين قد تستغرق أسابيع، لافتة إلى حكومتها تسعى إلى إطلاق سراح الرهائن دون دفع فدية. فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يتابع تفاصيل القضية، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالى سيقدم المساعدات اللازمة للمسؤولين فى هايتى خلال التحقيقات والتفاوض على إطلاق الرهائن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هايتى: خاطفو المبشرين الأمريكيين طلبوا فدية 17 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.