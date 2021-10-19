الكرملين: بوتين لن يحضر قمة الـ 20 فى روما

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسة "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لن يحضر قمة الـ 20 فى روما، وسيشارك فقط عبر الاتصال المرئى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسة "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لن يحضر قمة الـ 20 فى روما، وسيشارك فقط عبر الاتصال المرئى. ومن المقرر عقد قمة العشرين فى روما نهاية هذا الشهر لمناقشة العديد من القضايا على رأسها اوضع فى أفغانستان.

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