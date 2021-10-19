الرئاسة العراقية: إجراء الانتخابات خطوة مهمة لتشكيل برلمان وحكومة فاعلين

جدة - نرمين السيد - وكانت مفوضية الانتخابات العراقية، قد تعرضت خلال الأيام الماضية لحملة انتقادات شنها مناصرون لبعض الأحزب التى تراجعت فى الانتخابات، فيما أكدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمى أكثر من مرة أن الاستحقاق الانتخابى جرى بمنتهى الشفافية والمهنية، وفقا لقناة "العربية".

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