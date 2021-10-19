جونسون: سيكون للصين دور ضخم فى اقتصاد بريطانيا رغم الخلافات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، قال جونسون قبل قمة الاستثمارات العالمية فى لندن، إن الصين ستستمر فى "دور ضخم فى الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام قادمة". وأكد رئيس الوزراء أنه فى نفس الوقت لن تكون الحكومة "ساذجة" بالسماح للصين بالوصول للبنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية، أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس. وتأتى تصريحات جونسون فى ظل غضب أبدته الصين بعد توقيع بريطانيا لاتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، لمواجهة تزايد الحضور العسكرى لبكين فى المحيطين الهندى والهادىء. وأوضح جونسون أنه رغم مثل هذه الخلافات، استمرت العلاقات التجارية بين بريطانيا والصين فى النمو، مضيفًا: "لست متخوفًا من الصين، وبعيد عن ذلك تمامًا. الصين دولة وحضارة عظيمة".

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