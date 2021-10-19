ألمانيا تبدأ محاكمة أمينة سر سابقة فى معسكر اعتقال نازى

جدة - نرمين السيد - وتُحاكم المتهمة، 96 عامًا، وتدعى إرمغارد إف. بتهمة التواطؤ فى القتل لأكثر من 11 ألفاً فى معسكر الاعتقالات النازى "شتوتهوف".
ووفقًا لبيانات المحكمة، بدأت المحاكمة فعليًا منذ 30 سبتمبر الماضى، لمن المتهمة لم تمثل أمام المحكمة، واختبأت، وقبضت الشرطة عليها المرأة فى هامبورغ بعد ذلك.
وحسب بيانات الادعاء العام، يشتبه فى أن المتهمة ساعدت مسؤولين المعسكر النازى، فى القتل الممنهج للمعتقلين، عندما كانت تعمل كاتبة في معسكر الاعتقال النازى "شتوتهوف"، ببولندا بين يونيو 1943 وأبريل 1945.
وتشير بيانات الهيئة المركزية للتحقيق فى الجرائم النازية التى تتخذ من لودفيجسبورج مقرًا لها، لقى نحو 65 ألفًا حتفهم فى معسكر اعتقال "شتوتهوف" ومعسكراته الفرعية، وكذلك فيما يسمى بمسيرات الموت فى نهاية الحرب العالمية الثانية.
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