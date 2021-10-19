Apple Airpods 3 مميزات وسعر ابل ايربودز 3

Apple Airpod 3 حيث أعلن عملاق صناعة الهواتف المحموله Apple اليوم عن الجيل الثالث من السماعات ألاسلكية Airpods 3. حيث كان ينتظر الجميع الإعلان عن الجيل الثالث من السماعات ايربودز 3. كذلك في خلال المؤتمر الصفحي للاعلان عن سماعات Airpods3 ايربودز 3 تم الإعلان عن الجيل الجديد من سلسلة الكمبيوتر المحمول ماك برو. وكذلك جاء الجيل الجيل الجديد من الماك برو بإصدارين جديدين من المعالجات وأسعار تبدأ من ٢٠٠٠ دولار أمريكي. أما عن سماعات الأذن ايربودز 3 Airpods 3 فقد جاءت بالعديد من المميزات الجديدة وتصميم أقرب إلي ايربودز برو. كذلك جاءت مع تحسينات جديدة في جودة الصوت وبطارية تدوم لساعات أطول. وكذلك مقاومة للغرق والماء مع دعم ميزة الصوت المحيطي. وسوف نتعرف الآن علي مميزات وسعر ايربودز3. مميزات Apple Airpods 3 ابل ايربودز 3 تحسين عمر البطارية حيث أعلنت ابل أن بطاريات الجيل الثالث جاءت بزيادة ساعة أضافية في الاستخدام. كذلك تحصل علي ٤ شحنات أضافية من خلال حافظة السماعات والتي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي. كذلك توفر السماعة فترة استخدم تصل إلي ٦ ساعات في الملفات الصوتية و٤ ساعات في المكالمات. مضادة للماء والعرق : حيث جاءت السماعات والحافظة بعزل جديد مقاوم للعرق والماء. كذلك مقاومة الماء أثناء سقوط الأمطار مما يجعلها الخيار الأفضل. جودة الصوت ومميزات أفضل : حيث جاءت Airpods 3 ايربودز 3 بجودة صوت أفضل نتيجة مكبر صوت ضخم وغشاء ينتجان صوتا بترددات عالية قوية ونقية. كذلك جاء الميكروفون بشبكة لتقليل صوت الهواء والعزل أثناء المكالمات مما يعطي صوتا واضحا. دعم الصوت المحيطي. كذلك جاءت خاصية دعم الصوت المحيطي Dolby Atoms لتوفير تجربة ثلاثية الأبعاد وصوت يشبهه صالات العرض السينمائي. تحسين تجربة الاستماع وأجهزة الاستشعار. حيث جاءت سماعات Apple Airpods 3 بمميزات جديدة وإمكانية مشاركة الصوت عن الاستماع إلي فيلم عبر فيس تايم أو إلي الموسيقي كذلك استشعار عدم ارتداء السماعات وتقوم بوقف التشعل مؤقتا لحين ارتدائها مع وصول سريع إلي خاصية siri. مميزات Apple Airpods 3 ابل ايربودز 3 سعر ايربودز 3 وموعد توافرها في ألأسوق سعر ايربودز 3 وموعد توافرها في ألأسوق كشفت شركة ابل عن موعد توفر السماعات في الأسواق يوم السادس والعشرين من أكتوبر وجاءت باللون الأبيض فقط. كذلك تم الكشف عن السعر وهو ١٧٩ دولار أمريكي. الوسوم

Apple Airpod 3 حيث أعلن عملاق صناعة الهواتف المحموله Apple اليوم عن الجيل الثالث من السماعات ألاسلكية Airpods 3. حيث كان ينتظر الجميع الإعلان عن الجيل الثالث من السماعات ايربودز 3. كذلك في خلال المؤتمر الصفحي للاعلان عن سماعات Airpods3 ايربودز 3 تم الإعلان عن الجيل الجديد من سلسلة الكمبيوتر المحمول ماك برو. وكذلك جاء الجيل الجيل الجديد من الماك برو بإصدارين جديدين من المعالجات وأسعار تبدأ من ٢٠٠٠ دولار أمريكي. أما عن سماعات الأذن ايربودز 3 Airpods 3 فقد جاءت بالعديد من المميزات الجديدة وتصميم أقرب إلي ايربودز برو. كذلك جاءت مع تحسينات جديدة في جودة الصوت وبطارية تدوم لساعات أطول. وكذلك مقاومة للغرق والماء مع دعم ميزة الصوت المحيطي. وسوف نتعرف الآن علي مميزات وسعر ايربودز3. مميزات Apple Airpods 3 ابل ايربودز 3 تحسين عمر البطارية حيث أعلنت ابل أن بطاريات الجيل الثالث جاءت بزيادة ساعة أضافية في الاستخدام. كذلك تحصل علي ٤ شحنات أضافية من خلال حافظة السماعات والتي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي. كذلك توفر السماعة فترة استخدم تصل إلي ٦ ساعات في الملفات الصوتية و٤ ساعات في المكالمات. مضادة للماء والعرق : حيث جاءت السماعات والحافظة بعزل جديد مقاوم للعرق والماء. كذلك مقاومة الماء أثناء سقوط الأمطار مما يجعلها الخيار الأفضل. جودة الصوت ومميزات أفضل : حيث جاءت Airpods 3 ايربودز 3 بجودة صوت أفضل نتيجة مكبر صوت ضخم وغشاء ينتجان صوتا بترددات عالية قوية ونقية. كذلك جاء الميكروفون بشبكة لتقليل صوت الهواء والعزل أثناء المكالمات مما يعطي صوتا واضحا. دعم الصوت المحيطي. كذلك جاءت خاصية دعم الصوت المحيطي Dolby Atoms لتوفير تجربة ثلاثية الأبعاد وصوت يشبهه صالات العرض السينمائي. تحسين تجربة الاستماع وأجهزة الاستشعار. حيث جاءت سماعات Apple Airpods 3 بمميزات جديدة وإمكانية مشاركة الصوت عن الاستماع إلي فيلم عبر فيس تايم أو إلي الموسيقي كذلك استشعار عدم ارتداء السماعات وتقوم بوقف التشعل مؤقتا لحين ارتدائها مع وصول سريع إلي خاصية siri. مميزات Apple Airpods 3 ابل ايربودز 3 سعر ايربودز 3 وموعد توافرها في ألأسوق سعر ايربودز 3 وموعد توافرها في ألأسوق كشفت شركة ابل عن موعد توفر السماعات في الأسواق يوم السادس والعشرين من أكتوبر وجاءت باللون الأبيض فقط. كذلك تم الكشف عن السعر وهو ١٧٩ دولار أمريكي.

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