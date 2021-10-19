كيف يمكن الكشف عن حسابي في بنك المشرق 2021، أو كما كان يطلق عليه في السابق مصرف عمان ، والذي تم تأسيسه عام 1976 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وسنتعرف من خلال هذا المقال عن الكثير من المعلومات التي تخص بنك المشرق.

يوجد العديد من المزايا التي تخص التعامل مع العملاء، والتي تعمل على تسهيل كافة البيانات المصرفية الخاصة بهم ، منها:

يمكن لأي عميل فتح حساب من النوع الجاري بكل سهولة.

كما يمكن توفير خاصية الحصول على ودائع بحد أدنى عشرة آلاف جنيهًا مصريًا.

يتم العمل داخل فروع بنك المشرق بداية منً الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة والنصف عصًرا ، كما يستمر العمل داخل فروع البنك جميع أيام الأسبوع، وأيام العطلة الرسمية هي يومي الجمعة والسبت، كما يوجد عدد من الفروع التي تعمل على مدار الأربع وعشرون ساعة ومنها فرع السيدة زينب وفَرع المعادي.

يوفر البنك لعملائه العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الحساب الخاص به، مثل:

يمكن ذلك عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك، والمنتشرة في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية والتقدم بطلب كشف حساب مفصل خاص باستخدامي، من موظفي خدمة العملاء الموجودة بالفرع.

كما يمكن التوجه إلى إحدى ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك.

أيضًا يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالبنك واستكمال جميع خطوات تسجيل الدخول.

يوجد العديد من الفروع الموجودة داخل الجمهورية لتلبيه طلبات العملاء، منها :

فرع القصر العيني، ويقع في الرقم 21 من شارع ضريح سعد بجانب مسرح السلام، منطقة السيدة زينب. فرع الزمالك، ويقع في 35 شارع أبو الفدا، أمام كومباني كوفي شوب بمنطقة الزمالك،. فرع المعادى، ويقع في رقم 3 شارع اللاسلكي المتفرع من شارع عزة فهمي، بجوار فودافون مصر. فرع مصر الجديدة، مقره الأول في رقم 72 ب شارع المعهد الاشتراكى، ومقره الثاني في شارع أبو بكر الصديق منطقة البستان بجوار قسم مصر الجديدة.

في نهاية مقالنا نكون قد أجبنا على سؤالكم، كيف يمكن الكشف عن حسابي في بنك المشرق 2020 ، ونرجوا أن نكون قدمنا لحضرتكم محتوى مفيد عن كيفية الاستعلام عن الحساب الجاري الخاص بحضراتكم.