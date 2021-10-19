بالصور.. احتفال خاص للبطل المصري بيغ رامي

فوجئ لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيغ رامي" باستقبال حافل منذ صعوده إلى الطائرة العائدة به إلى بلاده حتى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، ثم تنظيم جولة بحافلة مكشوفة في شوارع القاهرة الكبرى بينما يحمل ميدالية "مستر أولمبيا".

وكان بيغ رامي قد حصل منذ أيام قليلة على لقب "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام في البطولة التي أقيمت في مدينة فلوريدا للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز غير مسبوق للرياضة المصرية.

وأحرز "بيغ رامي" اللقب بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي نيك والكر والأميركي هنتر لابرادا وزميله براندون كيري، والغاني ويليام بوناك، وغيرهم من الرياضيين الكبار.

وأشارت شركة مصر للطيران، في بيان رسمي، إلى الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها البطل المصري منذ صعوده إلى الطائرة حيث جرى تزيين مقاعد الرحلة بوضع صورة بيغ رامي على غطاء مسند الرأس بالمقاعد فضلا عن تقديم حلوى (كيك) له من أجل الاحتفال بالفوز الكبير ورفعه علم مصر في المحافل الرياضية البارزة.

وكان استقباله بمطار القاهرة الدولي، صباح ثلاثاء، وفدٌ من وزارة الشباب والرياضة بحضور محمد الكردي مساعد الوزير، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام؛ من بينهم أمير الشافعي، صديق البطل المصري منذ سنوات عديدة.

هتاف وورود

ويتحدث الشافعي لموقع "دوت الخليج" عن المشهد المُبهر قائلا "استقبلناه بالهتاف والورود، كانت لحظة مؤثرة للغاية، ظهرت على بيغ رامي السعادة البالغة بهذا الاحتفاء، احتضن الجميع وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع أصدقائه وجمهوره".

وبحسب بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية، فقد حرصت أعداد كبيرة من قرية السبيعية في مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ التي ينتمي لها البطل المصري على الحضور إلى مطار القاهرة، منذ الصباح الباكر، لتكريم بيغ رامي بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في الرياضة المصرية.

ويضيف صديق بيغ رامي الذي رافقه في جولته لموقع "دوت الخليج"، "انتقلنا رفقة بطل كمال الأجسام المصري إلى حافلة مكشوفة تحركت من المطار إلى منطقة وسط البلد ومنها إلى جامعة القاهرة، وخلفنا عشرات السيارات من محبي بيغ رامي، بجانب قوات الشرطة التي عملت على تأمين الموكب لحظة بلحظة".

ويتابع الشافعي لموقع "دوت الخليج"، "علت أصوات الأغاني الوطنية من حولنا، اندمج معها بيغ رامي، أخذ يغني بصوت عالي حتى أنه بكى من شدة التأثر ومدى اهتمام الدولة والشعب المصري بفوزه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية، كان يقول إنه يعيش أفضل لحظات في مسيرته".

ويسترسل بطل كمال الأجسام لموقع "دوت الخليج"، "سننتظر قليلا أمام جامعة القاهرة، يرغب بيغ رامي في التواصل المباشر مع الجمهور حيث يتلقى الكثير من الدعوات له باستمرار النجاح، ثم سنغادر المكان في اتجاه الأهرام الثلاثة من أجل التقاط صور تذكارية في أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية بمصر".

ولم يتسنَ لوزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، استقبال بيغ رامي، لأنه يقوم بزيارة ميدانية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بني سويف، لكنه وجه بالترتيب لإقامة تكريم كبير يليق باللاعب "بيغ رامي"، تقديراً لنجاحه الكبير في رياضة كمال الأجسام، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ويسعى بيغ رامي إلى الاحتفاظ باللقب لأطول وقت ممكن، حيث يعمل من الآن على الاستعداد إلى البطولة القادمة لـ"مستر أولمبيا" إذ ينوي، وفقا لتصريحاته عقب اللقب الأخير، عدم التفريط في الميدالية الذهبية وتحقيق خطوات لم تحدث من قَبل في عالم كمال الأجسام.